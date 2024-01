Yellow Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Yellow wurde der 7-Tage-RSI auf 4,17 Punkte festgelegt, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 19,77, dass Yellow auf dieser Basis überverkauft ist und ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Yellow diskutiert. An 11 Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den vergangenen Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Yellow-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 1,78 USD lag und der aktuelle Kurs bei 5,71 USD liegt, was einer Abweichung von +220,79 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 2,44 USD über dem letzten Schlusskurs (+134,02 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik daher ein "Gut"-Rating.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Yellow durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich jedoch positiv entwickelt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Yellow.