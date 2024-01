Yee Hop-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Yee Hop: Analyse und Bewertung

Die Aktie von Yee Hop wird in verschiedenen Aspekten analysiert und bewertet. In Bezug auf die Dividende liegt Yee Hop mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 6,35 % im Bereich Bauwesen. Dies entspricht einer Differenz von 6,35 Prozentpunkten und führt zu einer aktuellen Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Yee Hop als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Yee Hop-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 9,68, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 23,73, der ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Dadurch ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Yee Hop-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,05 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,38 HKD weicht somit um +31,43 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung bedeutet. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (1,38 HKD) über dem gleitenden Durchschnitt (+25,45 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Yee Hop-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Aktie von Yee Hop als "Neutral" bewertet. Trotz kaum veränderter Stimmung in den letzten Wochen und keiner außergewöhnlichen Aktivität in den sozialen Medien erhält Yee Hop eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Yee Hop in Bezug auf die Dividende und das Sentiment "Schlecht" bzw. "Neutral" bewertet wird, während der Relative Strength-Index und die technische Analyse zu einer "Gut"-Bewertung führen.