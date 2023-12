Yee Hop Aktie: Das ist erstaunlich

Die Diskussionen über Yee Hop auf den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel weder positiv noch negativ waren. In den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Yee Hop in Bezug auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Yee Hop mit 0 Prozent 6,34 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Baubranche, der bei 6 Prozent liegt. Daher wird die Aktie aus heutiger Sicht als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Yee Hop als überbewertet. Das KGV von 105,21 liegt insgesamt 122 Prozent höher als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen", der bei 47,46 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Yee Hop in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt keine außergewöhnliche Aktivität für Yee Hop in den letzten vier Wochen. Somit wird die Aktie auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.