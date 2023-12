Yee Hop Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Weitere Suchergebnisse zu "Spree Acquisition Corp 1 Ltd":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Yee Hop war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Yee Hop-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 35, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 43,59 darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie in Bezug auf den RSI ein "Neutral"-Rating.

In den sozialen Medien war in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Yee Hop zu beobachten. Die Aktie erhält deshalb eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie kann darauf hinweisen, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Yee Hop wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Bauwesen) wird Yee Hop als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 51,83, während das Branchen-KGV bei 49,4 liegt. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Schlecht"-Empfehlung für die Aktie.