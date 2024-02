Yedigitalcorporation Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die technische Analyse der Ye Digital-Aktie ergibt, dass der Schlusskurs der letzten 200 Handelstage bei 664,82 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 800 JPY, was einem Unterschied von +20,33 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt von 765,74 JPY liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+4,47 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Ye Digital insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz bei Ye Digital in den sozialen Medien festgestellt wurden. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet.

In Social Media war die Stimmung gegenüber Ye Digital in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, ohne besondere positive oder negative Ausschläge. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls vornehmlich neutral. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Ye Digital daher auch hier eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 50,38 Punkten, was darauf hindeutet, dass Ye Digital weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 34,6). Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.