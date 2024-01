Yechiu Metal Recycling Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Yechiu Metal Recycling China wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion aus der Analyse verschiedener Kommentare und Beiträge festgestellt hat. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft werden kann.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat Yechiu Metal Recycling China in den letzten 12 Monaten eine Performance von -20,13 Prozent erzielt. Dies stellt eine Unterperformance von -13,46 Prozent im Branchenvergleich dar, da ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -6,67 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -6,67 Prozent hatte, liegt Yechiu Metal Recycling China um 13,46 Prozent darunter. Aus diesen Gründen wird in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Yechiu Metal Recycling China-Aktie bei 2,88 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,62 CNH deutlich darunter liegt (eine Abweichung von -9,03 Prozent). Auf dieser Grundlage erhält Yechiu Metal Recycling China daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,64 CNH und der letzte Schlusskurs liegt in ähnlicher Höhe (-0,76 Prozent). Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigen Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Yechiu Metal Recycling China auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der Yechiu Metal Recycling China-RSI mit einer Ausprägung von 20 als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 51,61, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Gut".