Yechiu Metal Recycling Aktie: Wann tut sich was?

Die Yechiu Metal Recycling China wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,89 CNH, während der Kurs der Aktie bei 2,67 CNH liegt, was einer Abweichung von -7,61 Prozent entspricht. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 2,64 CNH, was einer Abweichung von +1,14 Prozent entspricht und die Aktie somit als "Neutral" einstuft. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Yechiu Metal Recycling China in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Yechiu Metal Recycling China-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Bewertung auf Basis des RSI der letzten 25 Handelstage ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt positive Meinungen zum Unternehmen vorherrschen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Yechiu Metal Recycling China bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.