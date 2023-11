Yechiu Metal Recycling Aktie: Dies ist jetzt besonders wichtig

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Bereich von 0 bis 100. Für Yechiu Metal Recycling China liegt der RSI bei 66,67, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 48,28, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für den Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Yechiu Metal Recycling China bei -20,56 Prozent, was mehr als 15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von -5,55 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Yechiu Metal Recycling China auch hier deutlich unterdurchschnittlich abschneidet. Aufgrund der Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Yechiu Metal Recycling China in den sozialen Medien zeigen keine klare Richtung, wobei in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Basierend auf diesen Einschätzungen und Stimmungen wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 3,02 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,68 CNH liegt, was einer Distanz von -11,26 Prozent zum GD200 entspricht und somit zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,71 CNH, was einem Abstand von -1,11 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie von Yechiu Metal Recycling China.