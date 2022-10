Yealink stellt auf der Microsoft Ignite die intelligente 360-Grad-Komplettkamera SmartVision 60 für Microsoft Teams vor

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

Xiamen, China (ots/PRNewswire) -Die Smart Vision 60 von Yealink bietet ein integratives Erlebnis für hybride MeetingsXIAMEN, China, 13. Oktober 2022 /PRNewswire/-- Yealink (Börsencode: 300628), ein weltweit führender Anbieter von Unified Communications (UC)-Lösungen, hat seine brandneue, von künstlicher Intelligenz (KI) unterstützte 360-Grad-Komplettkamera, die SmartVision 60, auf der Microsoft Ignite, der größten jährlichen Veranstaltung des Technologieriesen für Fachleute und Entwickler weltweit, einem weltweiten Publikum vorgestellt. Die SmartVision 60 ist das neueste Produkt der nächsten Generation von Yealink und macht hybride Meetings für jedermann zugänglich. Die SmartVision 60 wurde für kleine bis mittelgroße Besprechungsräume entwickelt und ist vollständig mit Microsoft Teams kompatibel. Sie verfügt über eine 360-Grad-Kamera mit 10K-Auflösung, zwei Sätze multifunktionaler Mikrofone und ein hochmodernes Lautsprechersystem, um allen Teilnehmern an hybriden Besprechungen ein umfassendes und immersives Erlebnis zu bieten.Laut der jüngsten McKinsey-Umfrage (https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/what-executives-are-saying-about-the-future-of-hybrid-work) werden 90 % aller Unternehmen nach der Pandemie auf hybride Arbeitsmodelle setzen. Angesichts dessen denken immer mehr Unternehmen darüber nach, wie sie sicherstellen können, dass alle Teilnehmer eines hybriden Meetings die gleiche Erfahrung machen können, auch wenn sie nicht vor Ort sind. Die SmartVision 60 von Yealink löst das Problem, mit dem Teilnehmer an hybriden Meetings häufig konfrontiert sind: Sie können nicht richtig sehen oder hören und fühlen sich insgesamt vom Geschehen abgekoppelt. Diese Kamera garantiert, dass niemand außen vor bleibt.360-Grad-Panoramakamera mit 10K-Auflösung, keine versteckten TeilnehmerDank der 360-Grad-Abdeckung und der Perspektive in der Mitte des Tisches gerät während der Besprechung niemand aus dem Blickfeld. Darüber hinaus liefert diese nagelneue Kamera mit 10K-Auflösung atemberaubende Bilder mit mehr Details als je zuvor.Multistream-Funktion für den Personen-Feed, niemand wird ausgeschlossenDie nahtlos mit Microsoft Teams kompatible Multistream-Funktion für den Personen-Feed erstellt individuelle Videofeeds von vier aktiven Lautsprechern im Raum und fügt diese zusammen. Gleichzeitig wird die Panoramaansicht des Raums gezeigt. Diese Funktion ermöglicht es, dass alle, die am Konferenztisch Platz genommen haben, kristallklar auf dem Bildschirm erscheinen. So kommen Mimik und Körpersprache auch bei hybriden Meetings zur Geltung. Jedes Gespräch ist so lebendig wie bei einem persönlichen Treffen.Intelligenter Sprachassistent und TranskriptionMit ihren beiden Sets an multifunktionalen Mikrofonen deckt die SmartVision 60 in mittelgroßen Räumen problemlos einen Radius von sechs Metern für die Audioaufnahme aus allen Richtungen ab. Darüber hinaus unterstützt sie KI-Funktionen wie den Sprachassistenten Cortana und die automatische Live-Transkription von Sprache in Text, wobei die Sprechenden anhand ihres Namens erkennbar sind.Die SmartVision 60 ist im Yealink MVC S60 (https://www.yealink.com/en/product-detail/microsoft-teams-rooms-mvcs60?utm_source=media&utm_medium=article&utm_campaign=industry_media) Microsoft Teams Rooms System for Native Teams enthalten. Die MVC S60-Bundle-Videolösung umfasst die intelligente 360-Grad-Komplettkamera SmartVision 60, den Mini-PC MCore Pro, das Touchpanel MTouch Plus und das kabellose Präsentationsgerät WPP30, um hybride und dennoch qualitativ hochwertige Konversationen und Kollaborationen mit Microsoft Teams zu ermöglichen. Da die SmartVision 60 mit führenden PC-Herstellern kompatibel ist, können Benutzer für ihre Microsoft Teams Rooms auch einen Mini-PC von Dell oder Lenovo wählen.Weitere Informationen über die Yealink SmartVision 60 finden Sie vor Ort vom 12. bis zum 14. Oktober bei der Microsoft Ignite im Kongresszentrum von Seattle oder online hier (https://www.yealink.com/en/product-detail/smartvision60?utm_source=media&utm_medium=article&utm_campaign=industry_media).Informationen zu Yealink Inc.Yealink (Börsencode: 300628) ist eine weltweit tätige Marke, die sich auf Videokonferenz-, Sprachkommunikations- und Kollaborationslösungen mit erstklassiger Qualität, innovativer Technologie und Benutzerfreundlichkeit spezialisiert hat. Als einer der besten Anbieter in mehr als 140 Ländern und Regionen gehört Yealink zu den Top 5 der Videokonferenzanbieter (IDC Global Video Conferencing Market Statistics 2021) und ist die Nummer 1 beim weltweiten Marktanteil der SIP-Telefonlieferungen (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2020). Um mehr zu erfahren oder um Partner von Yealink zu werden, besuchen Sie bitte: www.yealink.com.ucinfo@yealink.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1918413/2_1200X628_1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/yealink-stellt-auf-der-microsoft-ignite-die-intelligente-360-grad-komplettkamera-smartvision-60-fur-microsoft-teams-vor-301648115.htmlPressekontakt:liuqz@yealink.comOriginal-Content von: Yealink, übermittelt durch news aktuell