Yealink bringt MeetingBar A10, ein Videokonferenzsystem zur Erfüllung aller Meeting-Anforderungen von kleineren Besprechungsräumen, auf den Markt

Xiamen, China (ots/PRNewswire) -XIAMEN, China, 4. November 2022 /PRNewswire/-- Yealink (Börsencode: 300628), ein weltweit führender Anbieter von Unified Communications (UC)-Lösungen, hat offiziell die Marktfreigabe seines neuen Videokonferenzsystems MeetingBar A10 bekannt gegeben, das speziell für Meetings in kleineren Besprechungsräumen entwickelt wurde.Organisatoren von Meetings in kleineren Besprechungsräumen schreckten bisher aufgrund beschränkter Budgets normalerweise vor dem Einsatz von Videokonferenzsystemen zurück. Sie stützten sich zur Durchführung von Videokonferenzen häufig auf USB-Peripheriegeräte, ohne dabei die rasante Weiterentwicklung von Technologien und Lösungen auf dem Videokonferenzmarkt zu berücksichtigen. Doch kleine Besprechungsräume, sogenannte Huddle-Rooms, sind die Arbeitsplätze der Zukunft. Einer kürzlichen Studie des Marktforschungs- und Beratungsunternehmens Frost & Sullivan zufolge werden im Jahr 2025 voraussichtlich mehr als 75 % aller Videokonferenzen in kleineren Besprechungsräumen stattfinden. Das Videokonferenzsystem MeetingBar A10 von Yealink ist kostengünstig und lässt sich zudem sehr leicht einrichten und anwenden.Es erfüllt alle Anforderungen von kleineren Besprechungsräumen und der Arbeit im HomeofficeDas MeetingBar A10 von Yealink erfüllt alle Anforderungen von Besprechungen in kleineren Räumen. Es ist so kompakt, dass es sich für jeden Bereich eignet. Es kann innerhalb weniger Minuten vom Kunden eingerichtet werden und ist schon Sekunden später in Huddle-Space-Meetings einsetzbar.Im Vergleich zu Lösungen mit USB-Peripheriegeräten hat das MeetingBar A10 außerdem mehr zu bieten: leistungsfähige Video- und Audiofunktionen, eine native Videokonferenzsteuerung und eine Fernsteuerungsverwaltung von Geräten.Unterstützung führender VideoplattformenDas MeetingBar A10 von Yealink ist mit führenden Videoplattformen wie Microsoft Teams und Zoom voll kompatibel und wurde für diese vollständig zertifiziert.Darüber hinaus bietet es als eigenständiges USB-Peripheriegerät zusätzliche Flexibilität. Unabhängig davon, mit welcher Plattform ein Unternehmen beginnt, lässt sich der Übergang bei einer Migration auf eine native Plattform wie Microsoft Teams oder Zoom nahtlos vollziehen.Kleine Größe, große LeistungTrotz seiner kompakten Größe bietet das Videokonferenzsystem eine Fülle leistungsfähiger, KI-gestützter Video- und Audiofunktionen. Die KI-gesteuerte Kamera verfügt über präzise Echtzeitfunktionen für Auto-Framing und zur Sprecherverfolgung. Die intelligente Audioanalysetechnologie von Yealink mit Deep Learning beseitigt das Hintergrundrauschen. Dank dieser leistungsstarken Video- und Audiotechnologien hat jeder Teilnehmer in der Videokonferenz einen gleichberechtigten Platz.Beim Einsatz als Peripheriegerät unterstützt das A10 drahtlose Verbindungen zum Präsentationspod WPP30. Verbinden Sie den Pod WPP30 einfach mit dem USB-C-Anschluss Ihres Laptops, und schon können Sie informationsreiche Video- und Audioinhalte vom A10 aus teilen, ohne Software oder Treiber installieren zu müssen.Vollständige Kontrolle per FernsteuerungDas MeetingBar A10 von Yealink kann über ein kostenloses YMCS-Kundenkonto (Yealink Management Cloud Service) per Fernsteuerung überwacht, gesteuert und aktualisiert bzw. aufgerüstet werden. Firmware- und Konfigurationsaktualisierungen sowie Fehlersuche können damit allesamt ferngesteuert erfolgen.Umfassende Android-basierte Yealink-Lösungen für VideokonferenzenMit der Einführung des MeetingBar A10, das voraussichtlich ab Dezember erhältlich sein wird, erweitert Yealink sein beeindruckendes Portfolio an Android-basierten Videokonferenzlösungen.- DeskVision A24 für Telefonräume und zur Hot-Desking-Kollaboration- MeetingBar A10 für kleinere Besprechungsräume und Homeoffice- MeetingBar A20 für kleine Räume- MeetingBar A30 für mittelgroße bis große Räume- MeetingBoard für alle Raumgrößen, vom Chefbüro bis hin zu großen KonferenzräumenDas Portfolio Android-basierter Lösungen von Yealink bietet unabhängig von Standort und Situation alles, was die Kunden für ihren Videokonferenzbedarf benötigen.Weitere Informationen zu MeetingBar A10 finden Sie unter www.yealink.com.Erfahren Sie mehr über MeetingBar A10 und die Android-Lösungen von Yealink vom 8. bis 9. November auf der Zoomtopia im San Jose Convention Center oder informieren Sie sich online hier (https://zoomtopia.com/).Informationen zu Yealink Inc.Yealink (Börsencode: 300628) ist eine weltweit tätige Marke, die sich auf Videokonferenz-, Sprachkommunikations- und Kollaborationslösungen mit erstklassiger Qualität, innovativer Technologie und Benutzerfreundlichkeit spezialisiert hat. Yealink gehört zu den Top 5 der Videokonferenzanbieter (IDC Global Video Conferencing Market Statistics 2021) und ist die Nummer 1 beim weltweiten Marktanteil der SIP-Telefonlieferungen (Global IP Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2020). Weitere Informationen finden Sie auf: www.yealink.com.