Yeahka Ltd-Investoren können es immer noch nicht glauben

In den letzten zwei Wochen wurde Yeahka von den meist privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion kam zu diesem Schluss, nachdem sie die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet hatte, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst hatten. Insgesamt wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Daher stufen wir die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" ein.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Yeahka-Aktie ein Durchschnitt von 16,35 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,5 HKD, was einem Unterschied von -23,55 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht vergeben wir daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (13,64 HKD) liegt mit einem Schlusskurs von 12,5 HKD (-8,36 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Yeahka-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Yeahka eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" für diesen Faktor führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Yeahka daher als "Neutral"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Yeahka-Aktie hat einen Wert von 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der Wert des RSI auf 25-Tage-Basis (69,57) führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Yeahka.