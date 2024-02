Yeahka Ltd Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Anleger-Stimmung bei Yeahka in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt thematisiert, was zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich. Daher wird die Yeahka-Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Yeahka-Aktie ein Durchschnitt von 16,3 HKD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,54 HKD, was einem Unterschied von -23,07 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (13,61 HKD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,86 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit erhält die Yeahka-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Aktie der Yeahka als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 22,03, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 70,24 aufweist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.