Yeahka Ltd Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte sich an einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum negativ. Die Anleger haben sich verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Yeahka unterhalten. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" und ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Yeahka-Aktie beträgt aktuell 18,18 HKD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 13,72 HKD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 14,71 HKD liegt unter dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit wird Yeahka auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger im letzten Monat gab. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Daher erhält die Yeahka-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Yeahka beträgt 63,64, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 68,75, woraus für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" resultiert. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Neutral".