Ye Xing Holdings Aktie: Ist das wirklich normal?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Ye Xing liegt bei 47,37, was auf eine "Neutral"-Situation hindeutet - weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25 beträgt 50, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Ein weiterer wichtiger Faktor zur Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität für Ye Xing wird als durchschnittlich bewertet, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Ye Xing in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird insgesamt als neutral eingestuft. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -4,44 Prozent im Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +1,18 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält das Unternehmen also eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.