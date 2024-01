Yaxia Automobile Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Das chinesische Unternehmen Offcn Education hat ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 482. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" liegt das KGV bei 0, was bedeutet, dass Offcn Education auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Offcn Education im letzten Jahr eine Rendite von -22,63 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite 29,11 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -4,06 Prozent, und Offcn Education liegt aktuell 18,56 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Was die Dividenden betrifft, schüttet Offcn Education derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Spezialität Einzelhandel. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der Kurs von Offcn Education derzeit -9,26 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -13,27 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Offcn Education in Bezug auf das KGV neutral bewertet wird, während die Aktienrendite und die technische Analyse zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führen.