Yaxia Automobile Aktie: Das ist ein Knall!

Die technische Analyse der Offcn Education-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 4,26 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 2,98 CNH liegt, was einer Abweichung von -30,05 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 3,65 CNH liegt über dem letzten Schlusskurs von 2,98 CNH, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Offcn Education bei 482,36, was auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie auf fundamentaler Basis als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Offcn Education-Aktie zeigt einen Wert von 80 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage Basis von 70,19 deutet auf eine Überkauftheit hin und führt somit zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. An einem Tag war die Diskussion von positiven Themen geprägt, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog.

Zusammenfassend ergibt sich auf Basis der technischen Analyse, fundamentaler Kriterien, des RSI und des Anleger-Sentiments eine Gesamtbewertung der Offcn Education-Aktie als "Schlecht".