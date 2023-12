Yau Lee Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Aktienkurs von Yau Lee wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor mit einer Rendite von -6,41 Prozent bewertet, was mehr als 3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Bauwesen-Branche liegt die durchschnittliche Rendite der letzten 12 Monate bei -3,39 Prozent, wobei Yau Lee mit 3,02 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Yau Lee liegt derzeit bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass Yau Lee überkauft ist (Wert: 100), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtigster Indikator betrachtet. Yau Lee weist ein KGV von 7,49 auf, was deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Bauwesen-Branche und daher als unterbewertet eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt das Branchen-KGV bei 47,46, was einen Abstand von 84 Prozent darstellt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz, also die Stimmung und die Diskussionsstärke in der Internet-Kommunikation, zeigen kaum Veränderungen für Yau Lee in den letzten Wochen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Yau Lee-Analyse vom 28.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Yau Lee jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Yau Lee-Analyse.

Yau Lee: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...