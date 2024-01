Yau Lee Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Relative Strength Index ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation zueinander. Wir betrachten den RSI für Yau Lee sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Yau Lee momentan weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt, dass Yau Lee überkauft ist, was zu einer negativen Bewertung führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im "Industrie"-Sektor hat Yau Lee im letzten Jahr eine Rendite von -6,79 Prozent erzielt, was 1,37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der "Bauwesen"-Branche beträgt -5,67 Prozent, und Yau Lee liegt 1,11 Prozent darunter. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yau Lee bei 7,49, was unter dem Branchendurchschnitt von 47,18 liegt und somit auf eine Unterbewertung hinweist.

Hinsichtlich der Dividendenrendite weist Yau Lee einen Wert von 4,46 Prozent auf, der niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,35 Prozent. Diese Differenz führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für Yau Lee, wobei die technische Analyse neutral bis negativ und die fundamentale Analyse eher positiv ausfällt.