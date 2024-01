Yau Lee Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Aktienkurs von Yau Lee liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor mit einer Rendite von -6,79 Prozent mehr als 2 Prozent darunter. In der Bauwesen-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -5,64 Prozent und Yau Lee liegt auch hier mit 1,14 Prozent darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Yau Lee-Aktie beträgt 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, somit wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt, dass Yau Lee überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Yau Lee ein "Schlecht"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yau Lee beträgt 7, während vergleichbare Unternehmen aus der Bauwesen-Branche im Durchschnitt ein KGV von 47 haben. Somit ist Yau Lee aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Yau Lee beträgt aktuell 4, was zu einer negativen Differenz von -1,86 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Bauwesen-Branche führt. Daher bekommt Yau Lee in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.