Yau Lee Aktie: Jetzt ist alles möglich

Yau Lee wurde in den vergangenen zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Äußerungen festgestellt, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend betrachtet, sind wir der Meinung, dass die Anlegerstimmung auf dieser Ebene daher als "Neutral" eingestuft werden kann. Die Messung der Anlegerstimmung insgesamt ergibt daher eine "Neutral"-Einstufung.

Bei der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Basierend darauf ist Yau Lee mit einem Wert von 10,15 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Bauwesen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 49,25, was einer Differenz von 79 Prozent entspricht. Daher stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Yau Lee aktuell 4, was eine negative Differenz von -2,22 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Yau Lee von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Yau Lee mit einer Rendite von -17,65 Prozent mehr als 16 Prozent darunter. Die "Bauwesen"-Branche hat in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,7 Prozent erzielt. Auch hier liegt Yau Lee mit 15,95 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.