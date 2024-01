Yatsen Holding Limited (A) (A) Aktie: Das liegt auf Eis

Die Yatsen-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,99 USD verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,76 USD, was einen Unterschied von -23,23 Prozent darstellt. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,79 USD wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nur knapp darunter (-3,8 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Yatsen-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength-Index, der die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume misst, ergibt für die Yatsen-Aktie eine "Neutral"-Empfehlung sowohl für den RSI7 (46,85) als auch für den RSI25 (55,31). Somit liegt das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators bei "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Yatsen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominieren positive Themen, was die Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers einbringt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz lassen auf eine mittlere Aktivität und eine negative Veränderung schließen, was zu einer "Neutral"-Einstufung und einer Gesamtbewertung als "Schlecht" für Yatsen führt.