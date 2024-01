Yatsen Holding Limited (A) (A) Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die technische Analyse von Yatsen-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Dies wird durch den Vergleich des aktuellen Kurses mit dem 200-Tage-Durchschnitt deutlich, der bei 0,98 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,731 USD liegt, was einer Abweichung von -25,41 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tage-Durchschnitt von 0,78 USD liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,28 Prozent), was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine übliche Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings weist die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Yatsen also eine "Schlecht"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren und des Sentiments.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 55,56, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ eingestellt waren, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt. Selbst die neuesten Nachrichten über das Unternehmen werden vornehmlich neutral bewertet. Insgesamt erhält Yatsen also eine "Schlecht"-Rating für die Anlegerstimmung.