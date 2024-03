Yatsen Holding Limited (A) (A) Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen eher negative Kommunikation vorherrschte. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Yatsen gesprochen. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Yatsen liegt der RSI7 aktuell bei 47,03 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich, bei einem Wert von 61,59. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Der gleitende Durchschnittskurs der Yatsen liegt derzeit bei 0,89 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,511 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -42,58 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,64 USD, was einer Distanz von -20,16 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass das Internet Stimmungen verstärken oder verändern kann. Für Yatsen wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, weshalb auch hier das Gesamtergebnis "Neutral" lautet.