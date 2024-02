Yatsen Holding Limited (A) (A) Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Analyse des Sentiments und Buzz: Während des vergangenen Monats hat sich die Stimmung unter den Anlegern zunehmend verschlechtert, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat in letzter Zeit zugenommen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Yatsen-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Anlegerstimmung in den sozialen Medien wurde Yatsen in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Yatsen-Aktie derzeit -14,2 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beläuft sich die Distanz zum GD200 auf -34,95 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Yatsen zeigt Werte von 76,39 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 71,43 für 25 Tage, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.