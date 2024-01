Yatsen Holding Limited (A) (A) Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

Der chinesische Kosmetikhersteller Yatsen wurde in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen positiv diskutiert. An vier Tagen überwogen positive Themen, während an drei Tagen die Diskussion von negativen Themen geprägt war. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung ergibt sich ein gemischtes Bild. Die Anzahl der Wortbeiträge deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was eine Bewertung als "Schlecht" nach sich zieht. Insgesamt ergibt sich daher für Yatsen in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Yatsen-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,99 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 0,76 USD, was einem Rückgang von 23,23 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (-3,8 Prozent) erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Yatsen-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 liegt bei 46,85, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 55,31 liegt und ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.