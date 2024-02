Yatra Online Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Yatra Online schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Internet & Katalog Einzelhandel auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,75 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,75 % ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Yatra Online in den letzten Wochen kaum verändert. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen für Yatra Online nicht außergewöhnlich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Yatra Online-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,82 Prozent erzielt, was eine Unterperformance von 19,84 Prozent gegenüber dem Durchschnitt (-8,98 Prozent) darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" beträgt -9,43 Prozent, und Yatra Online liegt aktuell 19,39 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Yatra Online-Aktie abgegeben, wovon 1 Bewertung als "Gut" und 0 als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Yatra Online-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Yatra Online vor, aber das durchschnittliche Kursziel beträgt 4 USD, was ein Aufwärtspotential von 148,45 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs (1,61 USD). Aufgrund dieser Analyse erhält Yatra Online insgesamt ein "Gut"-Rating.