Yatra Online Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Aktie von Yatra Online wurde hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum analysiert. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur geringe Aktivität aufweist, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Darüber hinaus wurde eine negative Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Yatra Online mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozentpunkten, was zu einer Bewertung von "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Bei der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Yatra Online-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,98 USD lag, während der letzte Schlusskurs bei 1,645 USD lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings ergibt sich bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine andere Bewertung, nämlich ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Yatra Online zeigt Werte von 43,9 für einen Zeitraum von 7 Tagen und 40,65 für einen Zeitraum von 25 Tagen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.