Yatra Online Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Yatra Online hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,82 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -22,7 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Yatra Online um 22,64 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Yatra Online derzeit bei 1,89 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 1,5 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von -20,63 Prozent und führt zur Gesamtbewertung "Schlecht". Der GD50 liegt bei 1,66 USD, was einem Abstand von -9,64 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Bezüglich des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 92,31 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Yatra Online überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der RSI25 liegt hingegen bei 69,77, was bedeutet, dass Yatra Online hier als "Neutral" eingestuft wird. Zusammen ergibt dies ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde bei Yatra Online eine positive Veränderung festgestellt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium. Die Stärke der Diskussion zeigt eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Yatra Online für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.