Yatra Online Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Yatra Online wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 53,85 Punkten, was darauf hindeutet, dass Yatra Online weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist Yatra Online auf 25-Tage-Basis überkauft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Yatra Online mit einer Rendite von -28,82 Prozent mehr als 20 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche liegt Yatra Online mit einer Rendite von -7,74 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Yatra Online verläuft aktuell bei 1,91 USD. Da der Aktienkurs selbst bei 1,58 USD aus dem Handel ging, hat sich ein Abstand von -17,28 Prozent aufgebaut, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 1,66 USD, was einer Differenz von -4,82 Prozent entspricht und zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. In den vergangenen Tagen wurden auch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.