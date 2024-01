Yatra Online Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Yatra Online-Aktie beträgt derzeit 60, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 42,75 im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung für die Aktie führt. Somit ergibt die RSI-Analyse insgesamt ein "Neutral"-Rating für Yatra Online.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt für Yatra Online aktuell 0 Prozent. Diese liegt nur leicht unter dem Durchschnitt für diese Aktie, weshalb unsere Analysten zu einer "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik kommen.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Yatra Online-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -32,37 Prozent erzielt, was 43,15 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt die Aktie mit einer mittleren jährlichen Rendite von 35,57 Prozent aktuell 67,94 Prozent unter dem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle. Unsere Analysten haben die soziale Medien auf mögliche Einflüsse auf den Aktienkurs von Yatra Online untersucht und festgestellt, dass die Stimmung neutral war. Jedoch wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen rund um Yatra Online in den sozialen Medien diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht" in dieser Hinsicht führt. Daher wird Yatra Online insgesamt hinsichtlich der Stimmung als "Schlecht" eingestuft.