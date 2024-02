Yat Sing Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die China Supply Chain zeigt gemäß der technischen Analyse einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,11 HKD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,088 HKD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -20 Prozent zum GD200, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 bei 0,1 HKD, was einem Abstand von -12 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 64,29, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 von 55,38 deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen neutral über die China Supply Chain diskutiert wurde. In den letzten Tagen dominierten jedoch negative Themen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die China Supply Chain mit einer Rendite von -6,98 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine Rendite von -8,81 Prozent aufweist, schneidet die China Supply Chain mit 1,83 Prozent darüber ab. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.