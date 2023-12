Yat Sing Aktie: Pleite oder Chance?

Der Aktienkurs von China Supply Chain ist in den letzten 12 Monaten um -17,83 Prozent gefallen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Bauindustrie im Durchschnitt um -1,34 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -16,49 Prozent entspricht. Im Industriesektor betrug die durchschnittliche Rendite -1,41 Prozent, und China Supply Chain lag 16,42 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorenvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Supply Chain beträgt derzeit 94, während vergleichbare Unternehmen in der Bauindustrie im Durchschnitt ein KGV von 49 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist China Supply Chain daher derzeit überbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von China Supply Chain liegt derzeit bei 32,14 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 45,71, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält China Supply Chain also eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.