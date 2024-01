Yat Sing Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "PNE":

Das Internet beeinflusst die Stimmung und das Interesse an bestimmten Aktien. Je nachdem, wie intensiv über eine Aktie in den sozialen Medien diskutiert wird und wie sich die Stimmung ändert, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Für China Supply Chain wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, weshalb die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die China Supply Chain-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unter dem gleitenden Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") und der "Bauwesen"-Branche liegt die Rendite der China Supply Chain-Aktie um mehr als 2 Prozent darunter. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen rund um China Supply Chain diskutiert wurden. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.