Yat Sing Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Das Anleger-Sentiment für China Supply Chain war in den letzten zwei Wochen positiv. An acht Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine positive Richtung. Auch aktuell sind die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 94, was bedeutet, dass die Börse 94,24 Euro für jeden Euro Gewinn von China Supply Chain zahlt. Dies ist 103 Prozent mehr als der durchschnittliche Wert in der Branche und deutet auf eine Überbewertung hin. Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,34 Prozent liegt. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie derzeit überkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse führt.

Yat Sing kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Yat Sing jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Yat Sing-Analyse.

Yat Sing: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...