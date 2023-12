Yat Sing Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber China Supply Chain war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Es gab kaum negative Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf Basis einer Stimmungsanalyse erhält China Supply Chain daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion. Insgesamt wird dem Unternehmen für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating zugesprochen.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von China Supply Chain aufgrund des hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 94,24 liegt die Aktie 94 Prozent höher als vergleichbare Unternehmen aus der Branche. Daher erhält das Unternehmen in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen als auch der RSI25 von 25 Tagen deuten auf eine neutrale Einstufung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um China Supply Chain konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder eine deutliche Tendenz zu positiven oder negativen Themen noch signifikante Unterschiede in der Diskussion wurden registriert. Daher wird das Unternehmen in diesen Bereichen ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Zusammenfassend erhält China Supply Chain basierend auf der Stimmung, der fundamentalen Analyse und dem RSI eine Gesamtbewertung von "Neutral".