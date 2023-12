Yasuhara Chemical Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "First Bancorp":

Die Stimmungslage unter Anlegern in sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Yasuhara Chemical war in den letzten Tagen neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird dementsprechend als "Neutral" eingeschätzt.

In den vergangenen Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Yasuhara Chemical in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen ungefähr gleich häufig wie üblich besprochen wird.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index (RSI) für die Yasuhara Chemical-Aktie zeigt aktuell einen Wert von 64,91, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 45 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daher wird auch hier die Einstufung als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse des Aktienkurses zeigt sich, dass der Wert der Yasuhara Chemical-Aktie mit 592 JPY einen Abstand von +7,63 Prozent zum GD200 (550,01 JPY) aufweist, was als "Gut"-Signal bewertet wird. Der GD50 hingegen, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 582,8 JPY, was zu einem Abstand von +1,58 Prozent führt und daher als "Neutral"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Yasuhara Chemical-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.