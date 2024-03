Yasuhara Chemical Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Yasuhara Chemical-Aktien wurden in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt mit einem Schlusskurs von 586,87 JPY gehandelt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 724 JPY, was einem Unterschied von +23,37 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 664,78 JPY zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs um +8,91 Prozent über diesem Wert lag und somit ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Yasuhara Chemical also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Yasuhara Chemical. Es wurden überwiegend positive Themen diskutiert und keine negativen Diskussionen verzeichnet. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden jedoch als neutral eingestuft. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Yasuhara Chemical daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Die langfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität für Yasuhara Chemical durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Ebenso gibt es kaum Änderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für das Unternehmen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Yasuhara Chemical liegt der RSI7 aktuell bei 37,5 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 36,67 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Yasuhara Chemical-Wertpapier somit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.