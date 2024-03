Yasuhara Chemical Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Epiroc A":

Die Diskussionen rund um Yasuhara Chemical in den sozialen Medien geben Anlegern ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den vergangenen zwei Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen in den Kommentaren und Meinungen gehäuft. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was dazu führt, dass das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft wird. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Yasuhara Chemical bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In den letzten Wochen hat sich bei Yasuhara Chemical kein wesentlicher Wandel im Stimmungsbild gezeigt. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Yasuhara Chemical keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium als "Neutral". Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden. Auch hier vergeben wir eine "Neutral"-Bewertung. Zusammengefasst erhält Yasuhara Chemical daher für diese Stufe ein Gesamtranking von "Neutral".

Die gleitende Durchschnittskurs der Yasuhara Chemical beläuft sich mittlerweile auf 582,16 JPY, während die Aktie selbst einen Kurs von 710 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +21,96 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 652,48 JPY, was einer Distanz von +8,82 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Zusammengefasst wird die Gesamtnote als "Gut" vergeben.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Yasuhara Chemical ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Yasuhara Chemical-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 63,16, sowie ein Wert für den RSI25 von 32,65, was eine Gesamteinstufung als "Neutral" ergibt.