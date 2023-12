Yaskawa Electric Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Aktie von Yaskawa Electric wird aufgrund verschiedener Analysen bewertet. Die fundamentale Analyse ergibt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28 zeigt, dass die Aktie deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 22,69, was zu einer Überbewertung führt. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage bei 5535,13 JPY für den Schlusskurs liegt, während der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 5325 JPY lag, was einem Unterschied von -3,8 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 5373,34 JPY liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-0,9 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividende weist Yaskawa Electric derzeit eine Dividendenrendite von 1,2 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,92 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Schließlich zeigt der Relative Strength-Index (RSI) einen Wert von 43,58 für RSI7 und 49,87 für RSI25, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Yaskawa Electric-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen.