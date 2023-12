Yaskawa Electric Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Yaskawa-Electric-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnittsschlusskurs von 5577,02 JPY bewertet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 5890 JPY, was einem Unterschied von +5,61 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (5450,28 JPY) zeigt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt von +8,07 Prozent und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. Somit erhält Yaskawa Electric insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Yaskawa Electric-Aktie zeigt auf 7-Tage-Basis einen Wert von 45, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auf 25-Tage-Basis wird ebenfalls ein RSI von 45,48 gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Yaskawa Electric.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den sozialen Medien hauptsächlich positive Meinungen zu Yaskawa Electric veröffentlicht wurden. Dennoch wurden auch einige "Schlecht"-Signale abgegeben, insgesamt sieben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene führt. Zusammenfassend ergibt sich jedoch bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Yaskawa Electric deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität im Netz hin, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für Yaskawa Electric in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".