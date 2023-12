Yaskawa Electric Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yaskawa Electric bei 28, was bedeutet, dass die Börse 28 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies stellt eine Überbewertung dar, da der Durchschnittswert in der Branche der "Elektronische Geräte und Komponenten" momentan bei 22 liegt. Infolgedessen wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Yaskawa Electric bei 5535,88 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 5652 JPY erreicht hat. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat mit einem Stand von 5387,68 JPY eine neutrale Einschätzung zur Folge. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Yaskawa Electric. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Yaskawa Electric deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien hat ergeben, dass Yaskawa Electric in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Allerdings wurden auch 6 Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.