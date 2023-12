Yasheng Aktie: Das wird teuer!

Die Yasheng-Aktie wird aus verschiedenen Perspektiven analysiert, um Anlegern eine umfassende Bewertung zu bieten. Die technische Analyse ergibt eine "Schlecht"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 0.039 USD lag, was einem Unterschied von -61 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,06 USD ergibt eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter diesem Wert liegt, was einer Abweichung von -35 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Die Aktie erhält somit insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Yasheng-Aktie einen RSI7-Wert von 53,13 und einen RSI25-Wert von 54,3, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die langfristige Diskussion im Internet über Yasheng zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.