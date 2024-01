Yasheng Aktie: Das sieht gar nicht gut aus

Die Yasheng-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,09 USD verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt jedoch bei 0,05 USD, was einem Abweichungsprozentsatz von -44,44 entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht darstellt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,06 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-16,67 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen wurde für Yasheng eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Yasheng derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien ergab, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. Es gab keine negative Diskussion, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf dieser Basis erhält Yasheng eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt erhält Yasheng somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating, während das langfristige Stimmungsbild und die Anlegerstimmung ein "Neutral" bzw. "Gut"-Rating erhalten.