Yasheng Aktie: Ist das wirklich alles?

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Yasheng haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Yasheng veröffentlicht. Trotzdem hat sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Yasheng beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Yasheng-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 36,84 und der RSI25 beträgt 41,74, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -27,78 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Allerdings zeigt die kurzfristige Analysebasis eine Abweichung von +8,33 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.