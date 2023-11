Yas Marina Circuit VERANSTALTET AUKTION VON SPEKTAKULÄREN RENN- UND SPORTWAGEN WÄHREND DES #ABUDHABIGP WEEKEND

Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -Bei der 15. Auflage des FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX an diesem Wochenende findet eine exklusive Auktion statt, bei der mehr als 30 der begehrtesten Sammlerfahrzeuge der Welt versteigert werden, darunter F1® -Rennwagen und hochmoderne SupersportwagenDie Auktion findet am Samstag, den 25. November auf der legendären Start-Ziel-Linie statt und Autoliebhaber weltweit können die Auktion auf Bonhamscars.com streamen. Die Verkäufe aus der „On the Grid: The Abu Dhabi-Auktion", die von Bonhams|Cars in Zusammenarbeit mit dem Formula 1 Paddock Club™ abgehalten wird, werden voraussichtlich über 20 Millionen US-Dollar einbringen.Die beeindruckende Fahrzeugflotte wurde das ganze Wochenende über auf dem Yas Marina Circuit in einer eigens errichteten, hochmodernen Galerie in nur 100 Metern Entfernung zur Rennstrecke sowie in den Fanzonen und im Fahrerlager ausgestellt.Im Mittelpunkt der exklusiven Auktion stehen F1® -Autos, die nicht nur an Grands Prix teilgenommen, sondern diese auch gewonnen und damit einen Platz im Gedächtnis unzähliger Fans auf der ganzen Welt erobert haben, die den Sport mit Begeisterung verfolgt haben.Mario Andrettis 1978er John Player Special Lotus-Cosworth Type 79 – die „Black Beauty", mit der der amerikanische Rennsport-Superstar seinen Formel 1® -Weltmeistertitel errang –, stellt die einmalige Gelegenheit dar, ein F1® -Auto eines amerikanischen Weltmeisters zu besitzen. Er wird bei der Auktion mit einem Schätzwert von 6,5 bis 9,5 Millionen US-Dollar angeboten.Eine weitere aufregende Gelegenheit zum Erwerb eines F1® -Rennwagens ist der McLaren MP4/21 von Kimi Räikkönen, der mit einem Schätzwert von 2,5 bis 3,5 Millionen US-Dollar angeboten wird. Räikkönen erreichte mit diesem McLaren zwei Podiumsplätze, doch in Monaco überhitzte der Motor, und Räikkönen ging daraufhin einfach zu seiner Yacht zurück, anstatt ins Fahrerlager des Teams.Weitere bemerkenswerte Auktionsobjekte sind: Der McLaren Elva, eine Sonderanfertigung von 2022, von Formel 11® -Weltmeister Fernando Alonso; ein Porsche 911 RSR in Sonderanfertigung sowie ein Lamborghini Murciélago LP 670-4 Super Veloce aus dem Jahr 2010.Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2285352/Ethara_1.jpgFoto: https://mma.prnewswire.com/media/2285353/Ethara_2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/yas-marina-circuit-veranstaltet-auktion-von-spektakularen-renn--und-sportwagen-wahrend-des-abudhabigp-weekend-301997483.htmlPressekontakt:Andrew Young,andrewyoung@sevenmedia.ae,+97144581825Original-Content von: Ethara, übermittelt durch news aktuell