Yara ASA Aktie: Das haben nur Profis kommen sehen …

Die Yara Asa-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 32,65 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 28,95 EUR liegt, was einer Abweichung von -11,33 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 30,32 EUR, was einer Abweichung von -4,52 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt eine Ausprägung von 61,06, was ebenfalls einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 55,94, was wiederum zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wird die Stimmungslage der Anleger als positiv bewertet, da sich die Stimmung im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Auch die Diskussionsintensität zeigt an, dass die Aktie mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Dividendenrendite der Yara Asa-Aktie beträgt 15,37 Prozent, was 9,93 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine Bewertung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Bewertung für die Yara Asa-Aktie auf Basis der technischen Analyse, dem Relative Strength-Index, dem Sentiment und der Dividendenrendite.