Yara ASA Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Yara Asa, die im Segment "Düngemittel und landwirtschaftliche Chemikalien" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 04.08.2023, 21:49 Uhr, an ihrer Heimatbörse Frankfurt mit 36.49 EUR.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Bei einer Dividende von 14,01 % ist Yara Asa im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (26,25 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 12,24 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

2. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 5,08. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Yara Asa zahlt die Börse 5,08 Euro. Dies sind 93 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Chemikalien" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 69,11. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

3. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Yara Asa haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".