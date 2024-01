Yara ASA Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Yara International":

Die Stimmung unter den Anlegern hinsichtlich der Yara Asa-Aktie war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral. Negative Diskussionen konnten nicht verzeichnet werden, und an insgesamt sieben Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Laut tiefergehender und automatischer Analysen standen in letzter Zeit vor allem "Gut"-Signale im Vordergrund, wodurch die Yara Asa-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet wird.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Yara Asa-Aktie mit 32,46 EUR derzeit um +3,91 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage ergibt sich hingegen eine Einstufung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -5,99 Prozent liegt. Demnach wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Yara Asa-Aktie hat einen Wert von 22, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich zum RSI der letzten 7 Tage liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 45,68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Yara Asa.

Die Stimmung und Diskussionen in sozialen Medien und Internetforen sind ebenfalls wichtige Indikatoren für die Entwicklung einer Aktie. Die Aktivität und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Yara Asa-Aktie zeigt die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Ebenso weist die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Somit ergibt sich bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Gesamtbewertung "Schlecht" für die Aktie von Yara Asa.