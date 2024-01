Yara ASA Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Yara International":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Yara Asa beträgt derzeit 15,17 und liegt 84 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Chemiebranche von 97. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Kommunikationshäufigkeit hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Yara Asa-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 34,37 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 31,33 EUR liegt, was einer "Schlecht"-Bewertung entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Aktie also ein "Neutral"-Rating auf Basis der einfachen Charttechnik.

Was die Dividende betrifft, so können Investoren derzeit eine Dividendenrendite von 15,37 % erzielen, was 9,64 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.