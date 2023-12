Yapp Automotive Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die technische Analyse der Yapp Automotive Parts-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Beispielsweise liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 15,63 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 16,98 CNH liegt, was einem Unterschied von +8,64 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 17,29 CNH, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (-1,79 Prozent). Somit erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat die Yapp Automotive Parts-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 18,92 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt nur um 13,48 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +5,44 Prozent für Yapp Automotive Parts. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor konnte die Aktie mit einer Überperformance punkten, da sie 12,37 Prozent über dem durchschnittlichen Wert lag. In beiden Bereichen erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz um die Yapp Automotive Parts-Aktie deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, weshalb sie in dieser Kategorie neutral eingestuft wird. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Yapp Automotive Parts liegt bei 59,66, was als neutral betrachtet wird. Beim RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich der Wert bei 71, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".